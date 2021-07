Di María: un chat premonitorio y una dedicatoria para Toti Pasman: "LTA"

Ángel Di María fue la gran figura de la final de la Copa América, ya que gracias a su gol la Selección argentina se consagró campeón y cortó con una sequía de 28 años sin títulos, y en las últimas horas su esposa, Jorgelina Cardoso, mostró el chat que tuvo con el Fideo antes del partido en el que vaticinó lo que iba a suceder.

Además, Cardoso aprovechó también para disparar contra el periodista Juan Carlos Pasman, ya que se viralizó en las redes sociales un video en el que, antes del torneo continental, Toti le pedía de rodillas al entrenador Lionel Scaloni que no lo convocara más.

"¿Vos te imaginás ir empatando y que entres y hagas el gol de la victoria, y encima picadito como en la final contra Nigeria? Bueno me voy en pelotas a París jajajaja", le escribió Cardoso a Di María en la previa de la gran final, a lo que el surgido en Rosario Central respondió "y si soy titular también puede pasar amor. Todo puede pasar, solo Dios sabe".

Tan increíble como real, finalmente el Fideo fue titular, convirtió el único gol del encuentro y, además, fue picándola como vaticinó su esposa.

Luego, Cardoso usó sus historias de Instagram para disparar contra el Toti Pasman. Es que antes de la Copa América en su programa, un plagio del español El Chiringuito, el conductor dijo "yo me quiero poner de rodillas, como hincha de la selección. Le pido a Scaloni que no lo ponga más a Di María como titular. ¿Qué hicimos los hinchas para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor Scaloni, no lo pongas más. Lo sacás y te pone cara de culo. Lo llamaste de nuevo por sus declaraciones y porque lo quiere Messi, pero por favor. Con respeto, es un crack, es millonario, pero por favor, de titular no más. No más Di María".

La esposa del Fideo mostró ese video y escribió en mayúsculas "LTA", por la frase que inmortalizó Maradona cuando Argentina se clasificó al Mundial de Sudáfrica: "la tenés adentro".