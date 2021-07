Un argentino va por el título en Wimbledon

El tenista argentino Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollers irán en busca del título en el torneo de dobles masculino de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, en la final que animarán hoy con los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic.



El marplatense Zeballos, séptimo en el ranking mundial de dobles de la ATP, y el catalán Granollers (10), se medirán con Pavic (1) y Mektic (3), los máximos favoritos del certamen, este sábado a partir de las 13 (hora de la Argentina) con televisación de ESPN.

Día especial en #Wimbledon @M_Granollers y @HoracioZeballos buscarán su primer uD83CuDFC6 de Grand Slam — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) July 10, 2021





Zeballos y Granollers tendrán en el All England Club de Londres su segunda oportunidad de conquistar un Grand Slam, tras la final que perdieron en el US Open de 2019 ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.



En semifinales, el marplatense y el catalán vencieron a una pareja fuerte conformada por el tandilense Máximo González (36) y el italiano Simone Bolelli (46) en sets corridos por 6-4, 6-4 y 7-6 (7-3).



Los balcánicos, por su parte, derrotaron en la otra semifinal al estadounidense Rajeev Ram (12) y al británico Joe Salisbury (11) por 7-6 (8-6), 6-3, 6-7 (2-7) y 7-6 (7-5).



La presencia de Zeballos en la definición de Wimbledon, el torneo más prestigioso del circuito, se repite luego de 30 años de la última aparición de un argentino en una final de dobles en el césped británico, cuando en 1991 el rafaelino Javier Frana junto al mexicano Leonardo Lavalle cayeron ante el australiano John Fitzgerald y el sueco Anders Jarryd.



Zeballos, de 36 años, y Granollers, de 35 años, se consagraron campeones esta temporada en el Masters 1000 de Madrid (también fueron finalistas en Acapulco), y asumirán un desafío complicado ante Pavic y Mektic, la mejor pareja del circuito en la actualidad y con siete títulos en su haber, entre ellos los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Roma.



El marplatense y el catalán comenzaron a jugar juntos en 2019 cuando se pusieron de acuerdo para ser pareja en el Masters 1000 de Canadá y lo ganaron, lo que generó una química especial entre ambos que los animó a seguir compitiendo.



En el 2020, el "zurdo" marplatense y el catalán conquistaron el Argentina Open, Río de Janeiro y también el Masters 1000 de Roma.



En el caso de Zeballos, conquistó 17 títulos como doblista (cifra récord para el tenis argentino) y en Wimbledon irá en busca de su primer Grand Slam, luego de la mencionada final en Nueva York en 2019 y de haber sido semifinalista también en el US Open de 2010 (con el rosarino Eduardo Schwank) y en Roland Garros 2013 (con el uruguayo Pablo Cuevas).