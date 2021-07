Llegó la hora de la verdad y Brasil y Argentina juegan la final: hora y TV en vivo

Argentina, con su capitán Lionel Messi en un nivel superlativo, intentará ponerle fin a una serie de 28 años sin títulos en la final de la Copa América que animará esta noche con Brasil en Río de Janeiro.



La final se jugará a partir de las 21 en el mítico estadio Maracaná, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y televisado por la TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports y la plataforma DirecTV GO.



Una de las novedades que habrá en el mítico estadio será la presencia de hasta 7.200 hinchas, se estima que unos 2.000 de ellos argentinos, quienes deberán probar que son residentes en el país y con un PCR negativo de coronavirus para recibir las entradas gratuitas.



En caso de haber igualdad al término de los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos, situación que no se contempló en los cuartos de final y semifinales, y de persistir el empate la Copa América encontrará un ganador con remates desde el punto penal.



Esta será la cuarta final entre argentinos y brasileños en Copa América. En 1937 Argentina ganó de local, y en 2004 en Perú y 2007 en Venezuela fueron victorias de los brasileños.



- Probables formaciones -



Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renán Lodi o Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro y Fred; Everton, Neymar y Richarlyson. DT: Tite.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Angel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Árbitro: Esteban Ostojich, de Uruguay.



Cancha: Maracaná, en Río de Janeiro.



Hora de inicio: 21



TV: Televisión Pública, TyC Sports, DirecTV Sports y DirecTV GO.