Turismo Carretera: el importante anuncio sobre el futuro de Julián Santero

La victoria de Julián Santero en San Nicolás, colocó al mendocino entre los candidatos a pelear por el campeonato del Turismo Carretera. Ya venía mostrando buenos desempeños pero no había podido redondear con un buen resultado final, todo lo conseguido en clasificaciones. Ayer, en la Plata, el Memo Corse puso un nuevo Ford en pista y avisaron cuándo lo estrenarán.

Marcelo Occhionero, director del equipo, reveló que "a Concordia iremos con el Ford en el que ganó Julián. Funciona espectacular" y sobre la nueva unidad, contó: "Este cambio estaba planeado para una o dos fechas antes del Play Off, y si bien no queremos apurar los tiempos, es seguro que lo usemos en la primera fecha de la Copa de Oro".

Santero seguirá usando el Ford con el que ganó en San Nicolás.

"Las conclusiones y comparaciones que obtenemos, a través de la telemetría, son para evaluar el funcionamiento de este auto más que del que corre Julián, actualmente", agregó en diálogo con el sitio Campeones. La escuadra, además está en un punto crucial sobre quién asumirá el rol de motorista, ya que Fernando García se radicará en Norteamérica para fines de año.

"Sinceramente, hasta ahora no lo sabemos. Apostamos a un modelo que creemos que podría ser una solución. García faltaría en las dos últimas carreras del Play Off, pero hasta octubre seguirá trabajando y luego viajará a Estados Unidos. Lo bueno es que tenemos motores desarrollados por él, y lo ideal sería contar con otros dos motores nuevos, para correr con ellos en el final del Play Off", dijo.