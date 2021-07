Los 22 futbolistas argentinos que buscarán la dorada en los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina de fútbol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya tiene confirmada la lista de 22 jugadores, que contará con solamente un mayor Sub 23 (Jeremías Ledesma) y no tendrá a Julián Álvarez, a quien Fernando Batista iba a esperar hasta último momento, debido a que River tomó la decisión de no cederlo.

Jeremías Ledesma, el arquero del Cádiz de España, será el único mayor de 23 años, ya que Lucas Alario se quedó afuera de los convocados debido a que sufrió una lesión muscular. El delantero de Baker Leverkusen también se había quedado afuera de la Copa América por está misma lesión. Nazareno Colombo y Lucas Robertone, son los restantes "descartados".

A continuación, los 22 convocados por el entrenador Fernando Batista para representar a la Selección @Argentina en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020



La acción para la selección argentina se iniciará el jueves 22 de julio, un día antes de la ceremonia de apertura. El combinado de Batista debutará en el Grupo C ante Australia desde las 7.30 (hora Argentina) en el Domo de Sapporo. El segundo partido será ante Egipto el 25 de julio a las 4.30 y cerrará la zona frente a España, el 28 de julio y desde las 8.

El Grupo A estará integrado por Japón, Sudáfrica, México y Francia; el Grupo B tendrá a Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania; mientras que el Grupo D tendrá a Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.