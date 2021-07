La conmovedora carta con la que Franco Soldano se despidió de Boca

Luego de dos años vistiendo la camiseta de Boca Juniors, Franco Soldano culminó su contrato y quedó en libertad de acción. Aún no se sabe con precisión dónde continuará su carrera el delantero.

Pero mientras tanto, Soldano, que ganó una Superliga y la Copa Diego Maradona, se despidió del mundo Boca con unas emotivas palabras publicadas en sus redes sociales.

"Solo palabras de agradecimiento para estos dos años hermosos que me tocó vivir. Errores, aciertos, mucho aprendizaje y sobre todo un sueño cumplido de jugar con esta camiseta, poder obtener títulos y conocer gente maravillosa de la cual me llevo grandes recuerdos y momentos compartidos", comenzó diciendo.

"Gracias a todas las personas que estuvieron en el día a día, que me brindaron tanto cariño y me hicieron sentir tan cómodo todo este tiempo. Gracias a mis compañeros, de los cuales me llevo amigos y disfruté de cada momento compartido; y gracias al hincha, que en estos años fue incondicional en su apoyo, estando en la Bombonera o no, pero siempre estando presente y haciendo saber de su pasión y amor único por estos colores", siguió Soldano. "Gracias BOCA, lo disfruté mucho y fui muy feliz!!", sentenció.

El paso de Soldano por Boca no fue el mejor. De hecho, sus estadísticas lo convirtieron en foco de críticas en más de una ocasión. Es que el delantero jugó 55 partidos y apenas convirtió 5 goles, obteniendo un escueto promedio de 0,10 goles por partido.