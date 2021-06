El tenso cruce entre Valtteri Bottas y Mercedes que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Mercedes atraviesa uno de los momentos más confusos de los últimos años en la Fórmula 1. En lo que va de la temporada no ha tenido el aplastante rendimiento mostrado el año pasado y, claramente, Red Bull lo supera en todo sentido. El fin de semana pasado, en Baku, el equipo pudo saltar a la cima de la mano de Lewis Hamilton pero se quedó con las manos vacías.

El británico se pasó en la primera curva, tras el relanzamiento por la bandera roja, y no pudo sumar ni un solo punto. La situación del campeón fue explicada luego del incidente y los ojos se posaron en Valtteri Bottas, que tuvo un decepcionante fin de semana en el GP de Azerbaiyán.

Lo del finlandés habría sido por un problema en el chasis de su W12, un comentario que no fue del todo bien recibido por Toto Wolff, director de la escudería alemana: “Algo iba muy mal este fin de semana. No sé qué, pero algo iba mal. Ésta es, al menos, la explicación más lógica que se me ocurre".

Inmediatamente, apareció en escena Toto Wolff y le soltó la mano. "La diferencia fue que Lewis encontró la confianza en un coche difícil”, expresó sobre Bottas quien marcha sexto en la clasificación general con 47 puntos, por detrás de los Sergio Pérez (Red Bull), Lando Norris (Mclaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Con este presente, comenzaron a crecer las especulaciones sobre su futuro y apareció en escena nuevamente el nombre del joven corredor de Williams George Russell, quien pertenece a la escudería de jóvenes talentos de Mercedes y que es serio candidato a ocupar un monoplaza de este equipo a futuro.