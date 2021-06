Rafael Nadal elogió a Diego Schwartzman antes de enfrentarse en Roland Garros

Luego de vencer a Jannik Sinner por los octavos de final de Roland Garros, Rafael Nadal habló con la prensa sobre su próximo rival: el argentino Diego Schwartzman.

“Schwartzman viene con confianza de haber ganado muchos partidos en este torneo, creo que viene de una época complicadilla porque la temporada de tierra no había sido quizá la mejor para él", señaló con respecto a la frustrada participación del argentino en los Masters 1000 sobre polvo de Ladrillo, Montecarlo, Madrid y Roma.

“Cuando eso ocurre y llegas a un torneo como éste y empiezas a ganar partidos, pues uno se siente mucho más fuerte porque viene con muchas ganas de hacerlo bien después de haber perdido una serie de partidos consecutivos”, explicó.

“Estará con ese extra de confianza y motivación de saber que ha superado una situación difícil y que está otra vez jugando a su mejor nivel”, sentenció.

¿Indiferencia con Djokovic?

Son bien conocidas las diferencias entre ambos tenistas. En esta ocasión, le preguntaron al español por el partido que ganó el serbio frente a Lorenzo Musetti y deslizó: “Estaba jugando al parchís”. “Después me he ido a preparar y sinceramente no he visto nada del partido”, confesó.

Más allá del trasfondo de sus declaraciones, lo cierto es que ambos podrían cruzarse en semifinales, si logran imponerse sobre Schwartzman y Berretini, respectivamente.