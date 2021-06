La inesperada frase de Floyd Mayweather que sacude el mundo del boxeo

Floyd Mayweather fue blanco de muchas críticas luego de la pelea del pasado domingo con Logan Paul. El invicto dominó al youtuber, conectó buenos golpes pero nunca pudo poner en peligro al influencer. La pelea representó la segunda exhibición del estadounidense desde que se retiró del boxeo con un récord perfecto de 50-0 y, al parecer, sería la última.

"¿Regresaré? Absolutamente no", respondió ante la consulta sobre un posible combate ante el hermano de Logan, Jake Paul. “Me he retirado del deporte del boxeo. Probablemente no vuelva a dar una exhibición. Si hubiera peleado más, no hubiera durado ocho rounds. Soy bendecido de haber construido un legado y construir una fortuna de ello", agregó ante la sorpresa de muchos.

Y, en la misma línea, continuó: "No hay golpes en la cabeza ni nada de eso, pero el boxeo y el deporte son realmente duros para el cuerpo de los atletas. En cuanto a mi regreso al deporte del boxeo profesionalmente, absolutamente no. En cuanto a que vuelva a hacer una exhibición, probablemente no".

"Ya lo he dicho antes: No es fácil, incluso para esta pelea. Sólo entrenar un día y luego tomar un par de días de descanso, entrenar un día y luego tomar un par de días de descanso debido a la edad, debido al desgaste de principios de mi carrera", cerró.

De ser así, Jake se quedará con las ganas de enfrentar al Money Mayweather, y deberá buscar otra estrella a la cual le convenza de pelear para generar millones de dólares, principal razón por la que dejaron a un lado las redes sociales para meterse a entrenar y ponerse los guantes.