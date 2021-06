La confesión de un jugador que emocionó a todos en River

Tomás Lecanda, uno de los juveniles con mayor proyección de River Plate, comentó hoy que "aún no puede creer" su debut profesional en la entidad de Núñez, en el partido de Copa Libertadores ante Santa Fe, de Colombia, un estreno que se precipitó por los contagios de coronavirus que sufrió el plantel.

"¿Quién puede imaginarse que una primera convocatoria puede ser en un superclásico en La Bombonera?, es increíble y luego debutar a la otra semana en un partido donde atajó Enzo Pérez porque había once jugadores", confesó Lecanda en diálogo con la emisión River Monumental.

El juvenil defensor de 19 años contó además como vivió el partido que jugó ante los colombianos, en el que también fue anotado como arquero alternativo ante la ausencia de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, todos contagiados de coronavirus. Finalmente, quien atajó fue Enzo Pérez.

"No entendía nada, no podía creerlo, 15 años entrenando en el club y casi debuto como arquero, una cosa es hacerlo en una práctica y otra muy distinta en un partido. Por suerte no fue necesario que ataje, pude jugar en la defensa y ganamos", añadió el juvenil.

Lecanda nació el 29 de enero de 2001 en Martínez y se sumó a los infantiles de River en 2010. Este año tuvo actuaciones destacadas en la división Reserva que llamaron la atención del entrenador Marcelo Gallardo y por esa razón estuvo como suplente en el Superclásico ante Boca y luego debutó en la Copa Libertadores.

"Gallardo me motivó muchísimo, salí a la cancha con mucha confianza a representar los colores que amo, en mi familia somos todos de River", añadió Lecanda.

El defensor, quien fue notificado por el Muñeco Gallardo que realizará la pretemporada con el plantel a partir de la semana próxima, integró el seleccionado argentino Sub-17 que conduce Pablo Aimar y también fue citado para el Sub-23 por el entrenador Fernando Batista.