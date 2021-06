¿A qué hora juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina será la gran protagonista de la agenda deportiva de esta jornada.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentara con Colombia esta noche desde la 20 en Barranquilla, en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Además, comienzan los cuartos de final de Roland Garros con dos partidos: Zverev Vs. Davidovich y Tsitsipas Vs. Medvedev.

Agenda completa

MARTES 08 DE JUNIO

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS QATAR 2022

18:00 Ecuador vs Perú Canal 117 de Flow Canal 90 de Flow DIRECTV GO TYC SPORTS 2

19:30 Venezuela vs Uruguay DEPORTV

20:00 Colombia vs Argentina DIRECTV GOTV PUBLICATYC SPORTS

21:30 Paraguay vs Brasil Canal 117 de Flow Canal 90 de Flow DIRECTV GO TYC SPORTS 2

22:30 Chile vs Bolivia TV PUBLICA

NBA - PLAYOFFS

20:30 Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks

23:00 Utah Jazz vs Clippers

AMISTOSO INTERNACIONAL

12:00 Dinamarca Sub 23 vs Argentina Sub 23

13:00 Polonia vs Islandia DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

15:45 España vs Lituania DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

16:10 Francia vs Bulgaria

ROLAND GARROS

10:00 Zverev vs Davidovich ESPN 2

12:00 Tsitsipas vs Medvedev ESPN 2

EUROCOPA SUB-21

11:45 Suecia vs Luxemburgo

13:30 Islas Feroe vs Armenia

14:10 Austria vs Estonia

15:00 Kosovo vs Andorra

PRIMERA C

15:00 Argentino de Merlo vs Excursionistas

15:00 Lamadrid vs Lujan

15:00 Ituzaingó vs Central Córdoba

15:00 Laferrere vs Sportivo Italiano

15:00 Real Pilar vs Deportivo Español

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

23:00 San Diego Padres vs. Chicago Cubs DIRECTV GO ESPN 3