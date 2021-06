Un ex dirigente de Boca liquidó a Juan Román Riquelme

José Beraldi ex dirigente de Boca y actual presidente de la agrupación opositora "Agrupación Boquense", afirmo hoy que Carlos Tevez "no merecía el trato que recibió por los actuales dirigentes del club".



El excandidato a presidente del club en las elecciones realizadas en diciembre de 2019 se refirió así a Télam Radio respecto del alejamiento anunciado por Tevez el viernes pasado, por no sentirse "bien en lo mental", haciendo uso de la clausula "gatillo" por la cual se retiraba de la institución que lo formó como futbolista seis meses antes de la finalización de su contrato, que terminaba el 31 de diciembre de este año.



Y sobre el publicitado abrazo al finalizar la conferencia entre el ídolo que se despedía y el otro, Juan Román Riquelme (en realidad éste fue quien le pasó el brazo izquierdo sobre el hombro al 'Apache'), que ahora es vicepresidente del club y encargado del fútbol, Beraldi sostuvo que ese acto "no sirve después de que a Tevez se lo venía empujando desde el principio. El Consejo nunca lo quiso".



"Lo que pasa es que un club no se maneja con ídolos. Ya hay malas experiencias de clubes manejados de esta manera. Carlos era el último ídolo que teníamos y a los hinchas de Boca nos cae muy mal su salida, porque soñábamos con ganar la séptima Copa Libertadores con él. Pero bueno, esto es algo que la gente del fútbol ya venía pensando desde el momento que lo declararon un exjugador (lo dijo Jorge Bermúdez)".





"Y en cuanto a Riquelme, una cosa es ser un gran jugador y otra es ser un gran dirigente. Pero además quisiera saber donde está el presidente de Boca, Jorge Ameal. Está desaparecido. Él debería tomar las riendas antes de que empiece otra vez la Copa, porque acá lo único que importa es ganarla. Y no me vengan con el tema de arreglar la Bombonera, ni el estadio 360, ni nada de eso. El hincha quiere ganar la Libertadores".



Cuando se le preguntó por el renunciante vicepresidente primero Mario Pergolini dijo que la dirigencia "empezó vendiendo humo y terminaron vendiendo humo. Yo lo respeto a (Mario) Pergolini por el puesto empresarial que tiene en medios y lo que conoce de tecnología, pero meterse en el mundo Boca por ese tema no iba, y se dio cuenta que no tenía cabida. El error empieza cuando se ponen tres personas de distinto pensamiento".



Porque al juntarse Ameal, Riquelme y Pergolini, pasa lo que pasó en el predio de Ezeiza, donde no lo dejaron a entrar a Mario, que fue una falta de respeto por su cargo", cerró.



José Beraldi, de 55 años, empresario del transporte de cargas, fue desde 1995 hasta 2011 dirigente "xeneize" y ocupó diferentes cargos en el club, destacándose cuando estuvo justamente en el departamento de fútbol profesional.