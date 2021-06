Tenis mendocino: primeras definiciones en el Interclubes

Con muchas complicaciones debido a las restricciones de público conocimiento, poco a poco va avanzando el tradicional Torneo Interclubes de la Federación Mendocina de Tenis.

Este certamen es uno de los más importantes organizado por la entidad que nuclea a este deporte en la provincia y en la presente edición contó con la participación de 83 equipos en Caballeros, 31 en Menores y 25 en Damas, lo que representa a no menos de 800 jugadores quienes formaron parte de la competencia, sumando las diferentes categorías.

En la jornada del sábado, el Club Hípico logró levantar la Copa en Categoría Juniors Libre, tras vencer en la última jornada al Mendoza Tenis Club, que se quedó con el subcampeonato.

Murialdo, por su parte, se quedó con el primer puesto en Juniors C tras ganar su último compromiso y dejando en el segundo lugar al Maipú Tenis Club.

Lo mas jugoso del fin de semana se vivió el domingo en el Mendoza Tenis Club, sede de la mayoría finales.

Bruno Quenan, Benjamín Ruescas, Martín Oviedo y Tomás Bollero, campeones de Juniors B con Hípico

En Caballeros +45 C, Vistalba B superó a Banco Mendoza por 2 a 1. En Juniors B, Hípico derrotó en la definición por 2 a 1 a Andino B. La Categoría Caballeros +30 Libre fue para Andino B tras superar al Mendoza por 2 a 1.

En Caballeros +30 C, los campeones son los jugadores de Alemán, que le ganaron a Andino B por 2 a 1.

Por último, en Caballeros +45 años Libre, Andino B no le dio chances Andino A, al que superó por 3 a 0.

También este domingo hubo campeones de Copa de Plata. En 45 B, Andino C le ganó a Banco Mendoza por 2 a 1; en 30 B el Hípico venció a Banco Mendoza por 2 a 1; Vistalba hizo lo propio con Petroleros por 2 a 1 en Juniors B y Guaymallén le ganó a Andino A por 2 a 1 en Caballeros +30 C.

En Caballeros quedan pendientes cuatro finales, ya que al estar involucrados equipos que no pertenecen al Gran Mendoza, no pueden viajar a disputar sus compromisos por el Decreto que establece que no puede haber competencias Amateur con deportistas de diferentes regiones de la provincia.

Dichas definiciones son: Alemán con Trébol (45 B), Maipú B con Tunuyán (30 B); Andino C con Tunuyán (Juniors Intermedia) y Rivadavia con el ganador de Regatas y Obras (Copa de Plata Juniors Intermedia).

El próximo fin de semana se conocerán los campeones de las Categorías de Damas y Menores. Por otra parte, también el próximo fin de semana comenzará un nuevo Torneo de Categorías para Damas y Caballeros. Las inscripciones para el certamen que tendrá como sedes a Murialdo y CRYDAA, se podrán realizar hasta este martes.