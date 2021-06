Horario y como verla: Floyd Mayweather vs. Logan Paul, la pelea de los 100 millones

El invicto y múltiple ex campeón mundial Floyd Mayweather retornará este domingo al ring para medirse a 8 rounds con una estrella del YouTube como Logan Paul, en un show boxístico de exhibición a realizarse en el Hard Rock Stadium de Miami. La pelea, promocionada por el propio "Money", no tendrá jurados y no se declarará ganador oficial, aunque si se permite el nocaut.

La Comisión de Boxeo de Florida anunció las reglas y aclaró que el árbitro puede detener el combate si es necesario pero no declarar un ganador. Se utilizarán guantes de 12 onzas, que amortiguan más los golpes. El combate estaba pactado para el 20 de febrero en el mismo estadio, pero por cuestiones sanitarias y el poco interés que había despertado, fue postergada.

El último cara a cara antes de que se suban al ring. Mañana será la pelea. uD83DuDE33 #MayweatherPaul ( uD83DuDCF9 @marc_raimondi) pic.twitter.com/HaP3Oi91hu — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 5, 2021

El evento previo al gran combate tuvo una sorpresiva amabilidad entre los contendientes. Ambos se presentaron en el escenario rodeados de sus respectivos equipos y se pesaron en un marco de absoluta tranquilidad y relajación. Logan Paul marcó 85 kilos en la balanza mientras que Mayweather acusó 70, algo imposible de imaginar en un combate profesional.

Estimaciones no oficiales indican que Floyd Mayweather se llevaría un total de 100 millones de dólares por el evento mientras que Logan Paul embolsaría 20 para sus arcas personales. "Money" volverá por tercera vez al ring tras su retiro. Su última pelea fue el 26 de agosto de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando venció al irlandés Conor McGregor.

Showtime es la televisión que tiene lo derechos de retransmisión de la velada. Por tanto, es la encargada de ofrecer el evento en Estados Unidos (por un precio de 49,99 dólares) y de comercializar los derechos. En América Latina el evento se podrá ver a través de ESPN.

Horarios