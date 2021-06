Mientras Boca despide a Tevez, River cerró su primer "refuerzo"

Lo quería Marcelo Gallardo y la vuelta ya es un hecho. River contará nuevamente entre sus filas con Enzo Fernández, el mediocampista de 20 años que se había ido a préstamo a Defensa y Justicia hasta fin de año, pero que el Muñeco decidió que lo repatriará antes de tiempo.

El futbolista diálogo con Olé, la flamante incorporación del Millonario no ocultó su alegría por esta nueva oportunidad: "Estoy feliz por volver al club que amo. Soy hincha fanático y me genera un poco de ansiedad. Quiero disfrutar el momento, aprovecharlo al máximo. Ojalá pasen rápido los días".

"En Defensa crecí, maduré rápido, tuve la oportunidad de sumar minutos, de jugar varios partidos. Crespo y Beccacece me dieron continuidad. Y le agradezco al club por este tiempo porque siento que mejoré como jugador. Desde el primer día que me fui hasta hoy, cambié totalmente. Ahora a los partidos voy de otra manera", añadió.

Confeso hincha fanático de River, contó cómo vivió el encuentro ante Independiente Santa Fe y no ocultó su admiración por Enzo Pérez: "Es uno de mis referentes. A veces me subían a entrenamientos con Primera y lo miraba mucho porque juega en mi puesto. Pude sacarle muchas cosas. Ponerse los guantes no es fácil. Tiene una terrible personalidad".

Además, confesó que habló con él varias veces y que "le mangueé una remera y me dijo que me la iba a dar". En Florencio Varela, Fernández disputó 33 partidos oficiales, marcó un gol y ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021.