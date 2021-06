Las impactantes heridas de un ciclista tras una caída en el Tour de France

El Tour de France avanza, pero no sin accidentes. Es que todas las etapas transcurridas hasta el momento han estado marcadas por un momento de tensión. La más resonante ha sido la primera: una fanática provocó una caída masiva por mostrar un cartel en televisión.

En esta ocasión, Primoz Roglic se cayó en la tercera etapa, a 9 kilómetros de la meta, y sufrió heridas impactantes en todo su cuerpo. Pese al accidente, provocado tras engancharse con Sonny Colbrelli, el ciclista finalizó la etapa y después bromeó en las redes sociales.

“Por suerte todo está en orden, no tengo nada roto aunque tengo heridas por todo el cuerpo. La jornada no ha sido buena para nosotros, el final ha sido muy estresante. He visto muchos ciclistas en tierra, creo que nadie merece esto, entrenamos muy duro. Mientras me mantenga en la carrera, seguiré peleando”, dijo el ciclista que terminó quemado y golpeado en todo su costado izquierdo al finalizar la etapa.

Luego, el ciclista esloveno de 31 años posó en Instagram para mostrar todos sus vendajes. “La situación está lejos de ser buena, pero hay que sonreír después de ver todos los buenos deseos y los pensamientos positivos que me habéis mandado. La momia estará en la salida hoy y veremos qué pasa”, bromeó por su aspecto.

Pese al mal momento, Roglic continúa en la competencia que hoy corre su quinta etapa.