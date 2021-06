La inesperada revelación sobre Mick Schumacher que sorprende a la Fórmula 1

Desde el año 2019, Mick Schumacher pertenece a la academia de pilotos de Ferrari. Todo apuntaba a que su comienzo en la Fórmula 1 podría pasar por Alfa Romeo para terminar en Maranello, pero los planes cambiaron. Ahora los rumores vuelven a sonar con fuerza: podría ser el sustituto de Kimi Raikkonen en Alfa Romeo y el joven piloto se ha pronunciado sobre ello.

"Realmente no pienso en lo que pasará el año que viene, ya veremos cómo va todo", dijo Schumacher en declaraciones recogidas por la agencia de noticias GMM. Palabras en las que, a pesar de no aclarar nada, llama la atención que no descarte esta opción o afirme continuar en Haas, el peor equipo de la actual parrilla de la Fórmula 1.

Kimi y Mick caminan juntos por los boxes.

Mick está 'sobreviviendo' en su primer año sobre el asfalto. Con un Haas que está lejos de ser competitivo, ha logrado mantenerse siempre por delante de su compañero de equipo, el ruso Nikita Mazepin. Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1 y padre de Max, cree que hay que dar tiempo al rookie para que se adapte a un coche que es complicado de manejar.

"Mick está haciendo un gran trabajo con un coche que es difícil de pilotar. Aprenderá este año y habrá coches nuevos el año que viene, tenemos que darle tiempo. En Haas ya es mejor que Mazepin, es mejor lidiando con la presión. En la situación actual yo esperaría y vería cómo van las cosas dentro de un año”, decretó el expiloto de Fórmula 1.