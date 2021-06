Limpieza en Independiente Rivadavia: cuatro bajas confirmadas y podría haber más

La dirigencia y el cuerpo técnico de Independiente Rivadavia están trabajando en el armado del equipo para el próximo semestre y ya se confirmó que son cuatro los futbolistas que no continuarán en el club, por ahora, ya que la lista podría agrandarse.

En primer lugar, en las últimas horas se arregló la salida del defensor Emilio Porro y del delantero Lucas Fernández. Los dos futbolistas tienen contrato con la Lepra hasta el 30 de junio próximo y no renovarán sus respectivos vínculos. En el caso de Porro, porque no será tenido en cuenta por el DT, y en el caso de Fernández porque no llegó a un acuerdo para prorrogar su contrato.

A ellos se suman el arquero sudafricano Norman Brad Dayan y el volante mexicano Kreven Iván Hernández, quienes se habían incorporado en diciembre pasado, y al no estar en los planes del Comandante, por lo que rescindirán sus contratos.

Gabriel Gómez está analizando minuciosamente el material con el que cuenta y podría prescindir de más jugadores de cara a la segunda mitad de un campeonato que tiene al Azul como protagonista y con el sueño intacto de ascender a Primera.

Por otra parte, este miércoles Independiente se impuso en un partido amistoso a FADEP por 2 a 0, en el predio de este último, con los goles de Daniel Imperiale y Facundo Fabello, con vistas al cotejo con Instituto, en Alta Córdoba, el próximo miércoles 9 de junio, en la reanudación del torneo de la Primera Nacional.

La alineación del Azul fue con Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Renzo Malanca, Alejandro Rébola y Franco Godoy; Fabello, Sebastián Navarro, Pablo Palacio Alvarenga y Leandro Berti; Imperiale y Matías Quiroga.