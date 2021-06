Fórmula 1: increíble lo que le ocurrió a Valtteri Bottas, que sigue de mala racha

El Gran Premio de Azerbaiyán, sexta fecha del torneo 2021 de la Fórmula 1, ya comenzó mal para el finlandés Valtteri Bottas, quien no pudo llegar a Bakú en tiempo y forma debido a retrasos en los vuelos. Eso obligó al nórdico hacer la conferencia de prensa pre evento, a la que estaba citado, a través de una videollamada.

“Aún sigo en Finlandia…. En realidad debería estar en Bakú ahora mismo”, explicó el piloto de Mercedes, que durante el transcurso del día esperaba llegar al circuito callejero para ponerse a las órdenes de su escudería.

Con este episodio, Bottas extiende su mala racha ya que en el pasado Gran Premio de Mónaco tuvo que abandonar por un insólito incidente: durante su pit stop no se pudo sacar el neumático delantero derecho, que fue removido 48 horas después en la sede del equipo.

Justamente, Valtteri habló en la conferencia de prensa de esto y se concentró en los dichos de Toto Wolff, responsable del team, que lo culpó de no haberse detenido en el lugar indicado, algo que había complicado el procedimiento de cambio de gomas.

“V el vídeo y para mí paré en el sitio justo, así que me sorprendió bastante. No he hablado con Toto del tema, lo dejamos ahí”, apunto Bottas, que reconoció que no ha tenido un inicio de año fácil, algo que “puso a prueba mi fuerza mental”.

Con cinco fechas disputadas, Bottas ya acumula dos abandonos y marcha cuarto en torneo. Obviamente, aspira a tomarse revancha en Azerbaiyán, donde ya ganó en 2019.