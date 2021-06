En España solo hablan del contrato de Lionel Messi, que acaba en unas horas

El contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona vence a las 00.00 horas de España de este jueves y, por primera vez desde que es jugador azulgrana, el argentino podría encontrarse en una situación de libertad, completamente desconocida para él. De todas formas, su continuidad está pactada desde hace un tiempo, las negociaciones están muy avanzadas y su nuevo compromiso está redactándose y solo resta la rúbrica y resolver algunos flecos para que el capitán siga vinculado otras dos temporadas a la disciplina del primer equipo.

La voluntad del FC Barcelona siempre fue anunciar la renovación del astro rosarino el 24 de junio, con motivo del 34º cumpleaños del jugador, o el día 29, ayer, fecha en la que el presidente Joan Laporta cumplió 59 años. Sin embargo, debido a la complejidad del nuevo contrato, no se han podido cumplir las expectativas del máximo mandatario barcelonista, que la semana pasada cumplió los cien primeros días al frente del club.

En la agenda del FC Barcelona no hay previsión alguna de cuándo podría resolverse la actual situación, aunque no se descarta tampoco que el acuerdo sea inminente. La entidad azulgrana, en cualquier caso, presiona para que el anuncio, tan esperado por la afición, no se demore por más tiempo.

Detalles

Sí es cierto que tanto los abogados de Messi como los del FC Barcelona están ultimando los detalles del redactado final de un complejo contrato y se espera anunciar la vinculación del ‘10’ en la mayor brevedad de tiempo posible. Es el deseo del crack, notificado a su entorno más íntimo, y el de la entidad catalana, que arde en deseos de poder cerrar un capítulo que no esperaba que se alargara tanto tiempo.

Se da la circunstancia, por otra parte, que Messi podría jugar el próximo sábado 3 de julio los cuartos de final de la Copa América (Argentina-Ecuador, en Olímpico de Goiana) sin pertenecer a ningún equipo, con el consiguiente riesgo de tener problemas caso de sufrir algún contratiempo en forma de lesión.

Messi anunció su último acuerdo con el FC Barcelona el 5 de julio de 2017 y lo firmó el 25 de noviembre. Entonces, se comprometió hasta hoy, 30 de junio de 2021, siendo su cláusula de 700 millones de euros, la más elevada que ha tenido como jugador barcelonista. Hasta entonces, la libertad del crack se había valorado en un máximo de 250 millones.

16 años de firmas

Desde el primer contrato profesional de Messi con el FC Barcelona (en 2005) al último, que será en 2021, serán 16 años en los que el argentino ha estado vinculado a la entidad azulgrana hasta ahora.

El primero que firmó tuvo lugar en junio de 2005, que quedó desfasado rápidamente después de la explosión del crack en el Mundial sub-21 en los Países Bajos. Joan Laporta lo blindó entonces, atándolo hasta junio de 2014 con una cláusula prohibitiva en aquellos tiempos: 150 millones de euros.