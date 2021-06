Mbappé se transformó en meme por el penal que falló y decretó la eliminación de Francia

Francia fue eliminado de la Euro 2020 en los octavos de final tras perder en los penales ante Suiza y en las redes sociales los hinchas se burlaron con memes por el destino de los galos y también de Kylian Mbappé. El delantero de PSG no tuvo un buen rendimiento a lo largo del compromiso y coronó esa actuación negativa con una ejecución que fue detenida por el arquero suizo.

Como consecuencia de ello, y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales no demoraron en verse totalmente invadidas por memes de todo tipo. Los mismos, en Twitter, no perdonaron al atacante surgido de las divisiones inferiores de Mónaco, quien había sido figura en la Copa del Mundo de Rusia 2018 pero que no pudo repetir. Miralos.

Mbappe en la Ligue 1 con el Nantes//Mbappe fuera de Francia contra cualquier equipo. pic.twitter.com/J8QKrC7Zlc — Cruyffista (@Cruyffista21) June 28, 2021

MBAPPÈ PE PE PE PE pic.twitter.com/Takm4CxeKH — Valentina aka Emily uD83CuDFA2uD83DuDC95uD83CuDF19 (@ilovetanc7even) June 28, 2021

Mbappe hoy después de comerse las esperanzas de 64 millones de Franceses en un penal pic.twitter.com/oQrKJfyRBJ — El Tío M (@tu_tio_teviola) June 28, 2021

Ponte esta foto para hacerle homenaje al partidazo de Mbappe uD83DuDE0D pic.twitter.com/jv67F7NYrH — Memé (@Mem34764925) June 28, 2021