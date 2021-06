Facu Juárez festejó su primer título

Facundo Juárez cerró una excelente semana en Antalya, sede del Torneo ITF con 15.000 dólares en premios, tras imponerse en la definición ante su compatriota Francisco Comesaña en tres sets.

El jugador mendocino, octavo cabeza de serie, arrancó muy bien el primer set, adelantándose 3 a 0 en el marcador ante su rival, pero el joven de 20 años comenzó a emparejar las acciones y logró dar vuelta el marcador para quedarse con el set por 7/6 (2).

Juárez, de 23 años y 562° en el ranking de la ATP, logró reaccionar y finalmente ganó los últimos dos sets por 6/2 y 6/3, quedándose de esta forma con su primer título en su carrera profesional. Hay que recordar que en la presente temporada había llegado a la final en un torneo similar en Villa María, Córdoba, definición en la que cayó ante el chileno Gonzalo Lama.

En el camino al campeonato, el jugador perteneciente a la Academia Olguín Tenis, solo perdió un set, con victorias ante Billy Harris (Gbr), Fermín Tenti (Arg), Andrea Picchione (Ita) y Mariano Kestelboim (Arg).

Publicación en Facu Juárez en Instagram

“En este torneo el torneo la verdad que me sentí muy bien en casi todos los partidos” relató el reciente campeón a MDZ, a lo que agregó, “Quizás en la final me sentí con un poco más de nervios. Arranqué 3 a 0, muy suelto y bueno después el otro chico empezó a jugar un poco mejor, se emparejó todo y perdí 7/6 el primer set, pero bueno nunca le aflojé, le gané 6/2 el segundo y el tercero era una lucha que definía quien se llevaba el torneo. El último set fue un poco más difícil de jugarlo, pero lo pude resolver bastante bien”.

En lo que se refiere a la gira en la que está participando y sus sensaciones luego de su victoria, Facu comentó: “Estoy acá en Turquía hace tres semanas, vengo de estar dos semanas en Barcelona y dos semanas en Rumania; ahora me queda una semana más en Turquía y después voy una semana a Eslovenia a jugar un torneo de 25000 y casi seguro que después me voy a Mallorca una semana a entrenar. La verdad que estoy muy contento de haber podido ganar este torneo porque no venía con buenos resultados y este torneo creo que me he levantado mucho la confianza y me mantiene motivado para lo que sigue de la gira porque me estaba costando un poco el tema de la motivación ya que no me estaba yendo bien, todo está muy duro en el circuito así que esto me viene muy bien”.