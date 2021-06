Durísimas declaraciones de un ex jugador de Francia contra Mbappé

Jérôme Rothen, exjugador del PSG y actual comentarista de RMC Sport, ha criticado duramente el rendimiento y la actitud de Kylian Mbappé durante la Eurocopa. Tal y como apunta, cree que el "ego sobredimensionado" del joven jugador de 22 años es "problemático" desde el arranque de la competición.

"Que él es el líder en el campo..., no hay problema, pero que eso exceda el terreno de juego, me molesta" apuntó Rothen. Y esta preocupación que muestra el exjugador del PSG y el Mónaco también apunta hacia el seleccionador. "Es asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y no estar centrado" sentenció.

Jérôme Rothen.

Expresó que dicha actitud se puede observar claramente sobre el terreno de juego y afirmó con rotundidad que esta no es "la Euro de Mbappé". "Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría", dijo.

Para cerrar, criticó su ambición por tirar las faltas y los penales: "¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? A lo mejor los mete en los entrenamientos... pero ¿alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahi?".