¿Y ahora? La inesperada bomba que sacude al mundo River

La noticia cayó como un baldazo de agua congelada en River. Hace días, Marcelo Gallardo le venía pidiendo a la dirigencia que retenga a gran parte del plantel, pero en especial a Fabrizio Angileri, pero la oferta que recibieron es muy importante y el mendocino podría sellar su salida en las próximas horas.

Según informaciones, Lazio pondría 7 millones de euros por el lateral y la suma no desagrada en las oficinas de Núñez. Hasta el momento no hay confirmaciones, nadie habló al respecto, pero la noticia llegó a los medios italianos que aguardan expectantes sobre la definición, o no, de la operación.

El periodista Sebastián Srur, conocedor de los pasillos del Monumental, expresó en las redes sociales que el cuerpo técnico ya sabe de su salida y analizan nombres para ocupar su lugar. Uno de ellos es Santiago Arzamendia. Tiene 23 años, es el lateral izquierdo de Cerro Porteño y de la Selección Paraguaya del Toto Berizzo en la Copa América.

También se habla de Camilo Mayada, quien quedó libre y semanas atrás manifestó el deseo de volver. Para cubrir el puesto en la Copa Libertadores tiene a Milton Casco y aparece en escena Santiago Montiel, primo de Gonzalo que juega en la Reserva. Nahuel Gallardo, otro que podría jugar en ese lugar, no será tenido en cuenta y deberá buscarse club.