El Pato Fillol, su recuerdo del Mundial 78 y una desgarradora confesión

Hoy se cumplen 43 años de un hecho histórico para el país. La Selección Argentina vencía a Holanda en el Monumental y se consagraba campeón del mundo por primera vez. Uno de lo integrantes de ese plantel fue Ubaldo Matildo Fillol, o simplemente el Pato, que recordó con mucha emoción lo ocurrido aquel 25 de junio de 1978.

Repasó todo lo que se vivió aquella tarde histórica para la Selección: "En la previa Menotti nos agradeció, pero faltaba el último esfuerzo y nos pidió que lo hagamos por nuestras familias, por los hinchas, por el país. La charla duró 13 minutos, ¿Qué técnico habla 13 minutos? además no nos habló del rival, nos habló de nosotros".

"La noche no existió. Fuimos al Hotel Alvear y a las 3.30 de la madrugada nos llevaron con Passarella. Estaba el país en la calle. Llegué a casa en Quilmes, toco timbre y se prenden todas las luces. Me estaba esperando todo el barrio. Fue impresionante", recordó emocionado.

Además, explicó el motivo de su molestia hacia aquellos que "bastardean" a los campeones del 78'. "Nos quisieron culpar de algo increíble. Fuimos bastardeados. Con el tiempo pasa lo que pasa siempre. Del '86 a la última Copa del Mundo jugaron ocho mundiales y no pudieron ganarla. Es difícil y la gente se dio cuenta de eso, por eso empezaron a valorar al '78 y '86", dijo.

Y cerró con una desgarradora revelación que, en ese momento, la tomó como una broma: "A mí me agarró uno y me dijo 'yo te pego un tiro acá, te tiro una zanja y nadie se entera', cuando tenía que firmar un contrato. El tipo me estaba diciendo lo que estaban haciendo, yo pensaba que estaba loco. Y después te tenés que comer la galletita de que te digan que éramos el equipo de los militares, cuando me pusieron un arma en la cabeza".