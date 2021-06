La fuerte declaración de Lukaku que conmueve al mundo del fútbol

Romelu Lukaku está en un gran momento en su carrera futbolística, sino el mejor, viene de ganar la Serie A con el Inter de Milan y ahora busca un primer título importante con la selección de Bélgica. Para los fanáticos, realizó una rueda de preguntas en redes sociales y cuando le consultaron por "problemas mentales" reveló que no la pasó bien mientras estuvo en el Manchester United.

"En 2018 tuve algunos problemas. Muy pronto hablaré de ello", sorprendió revelando en diálogo con los fans el delantero. Luego también agregó: "¿Las críticas? Para ser honesto, no me importan un carajo. Mi trabajo es el que demuestra mi mentalidad. Siempre trato de mejorar y ganar partidos. Olvídate de los premios individuales. Juego para ganar títulos".

También destacó el gran apoyo que resulta poder contar con Thierry Henry, que se unió al cuerpo técnico de Bélgica en 2016. "Henry es lo que necesito. Pero toda la selección se beneficia de sus consejos", remarcó. Igualmente no es la primera vez que halaga al francés, hace dos años en The Players Tribune ya había dicho: "Desde que trabajamos juntos creo que he mejorado mi juego el doble de lo que pensaba que podía hacer. A Henry le debo mucho".

Para finalizar eligió, a su gusto, algunos de los más destacados futbolistas en distintos puestos. "¿El mejor centrocampista del Mundo? Kevin De Bruyne, sin discusión. Me gustaría llevarlo a Anderlecht. Y el defensa más duro al que me enfrentado es Vincent Kompany. Me conoce bien", aseguró.