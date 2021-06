Fórmula 1: la revelación de Carlos Sainz que ilusiona a los tifosi de Ferrari

Después de otro domingo para olvidar en la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz llega al Gran Premio de Estiria con las ideas mucho más claras. Al parecer, el equipo de Maranello tendría una solución a medio o largo plazo a su problema con los neumáticos y el español reveló el plan del equipo para enderezar el rumbo.

Desde los primeros compases de 2021 en la pretemporada de Bahréin, en el equipo italiano detectaron rápidamente que una de las mayores debilidades del nuevo SF21 era la alta degradación de sus neumáticos, provocada principalmente por un exceso de graining debido al aumento excesivo de temperatura en el neumático en comparación con la temperatura del asfalto.

"Estuve involucrado estas tres jornadas en varias reuniones y discusiones en Maranello y se ha iniciado una investigación a medio y largo plazo para arreglarlo. No es algo que se arregle en tres días, así que estamos expuestos a que se pueda repetir y trabajamos duro en mitigarlo", detalla.

Y agregó: “Mirando a corto plazo, creo que podemos reducir el problema. Sin embargo, de medio a largo plazo nuestro objetivo es resolverlo probando varias soluciones. Será un proceso interesante, me dará mucho como piloto”.

El 55 apenas lleva unos meses en Ferrari y se siente no solo como en casa, sino valorado. "En este sentido no necesito cambios o mejoras, siempre que hablo siento que se me escucha en las reuniones, e igualmente si propongo una teoría también se escucha y se analiza, y esto solo podrá ir a mejor con el paso del tiempo", cerró.