"¿Qué hacés?": el Kun Agüero cazó in fraganti a Leo Messi y surgieron mil teorías disparatadas

La Selección argentina volverá a jugar por la Copa América el próximo lunes, por lo que el clima en el predio de Ezeiza, sobre todo luego de dos victorias consecutivas, está bastante distendido y así lo mostró el Kun Agüero, quien hoy causó una revolución con la historia que subió a Instagram y en la que cazó a su amigo Lionel Messi in fraganti.

La Pulga aparece entre las estanterías de la utilería de la Selección, donde se pueden ver pilas de indumentaria oficial. El capitán está de espaldas y se da vuelta sosteniendo algo pequeño con su mano derecha y guardándose otra cosa en su bolsillo izquierdo.

"¿Qué hacés?", le dice el Kun y lanza una risa malvada. Eso es todo. Menos de dos segundos. Pero rápidamente se dispararon las teorías en las redes.

Ya es sabido que ambos son amantes de las golosinas y es recordada la anécdota del Mundial Sub 20 Holanda 2005 cuando llevaban escondidos alfajores y el profe Gerardo Salorio no los descubrió de casualidad, por lo que no se descarta que Leo se esté comiendo un bombón, un chocolate o un caramelo, y lo que guarda en su bolsillo es el envoltorio.

Algunos fuero más malpensados y dijeron que Leo tiene un porro y lo que guarda en el bolsillo es un encendedor. Miralo y sacá tus conclusiones: