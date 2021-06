Nicolás Capaldo fue presentado por el Salzburgo y Boca puede sufrir una baja más

Nicolás Capaldo fue oficializado hoy como nuevo jugador del Red Bull Salzburgo. El volante de 22 años firmó contrato con el club austríaco hasta mayo de 2026 y luego fue presentado como el flamante refuerzo.

"Estoy muy contento de formar parte de este club. Una linda experiencia para mí venir a Europa. Soy un jugador muy agresivo, que no da una pelota por perdida, que le gusta ir a todas, que juega hasta el final. Me gustó desde el primer momento que supe que estaban interesados, desde ese momento quise venir. Siento que es un lindo paso a Europa y espero que nos vaya muy bien a todos", comenzó diciendo Capaldo en su presentación.

Stadionführung, Trainingszentrum, Medical Check, Interviews – Nico #Capaldo-s erste Tage in Salzburg ?? — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 23, 2021

Y agregó: "Ya sabía de un principio que era un club muy grande, acostumbrado a ganar todos los campeonatos que jugaba, que las ambiciones siempre fueron entrar a la Champions League y espero que este año siga siendo igual y podamos pelear la fase de grupos. Trataré de adaptarme rápido a un fútbol distinto al de Sudamérica y de ganarme un lugar en el equipo para ayudar a lograr los objetivos".

Luego, señaló: "Me gusta jugar de volante, desde chico que juego en esa posición. Jugué de lateral en Boca para ayudar al equipo, me tocó jugar en una posición distinta, me ayuda para agregarle una nueva posición a mi forma de juego, pero me gusta jugar de mediocampista".

"Estuve hablando con el técnico y los dirigentes, me dijeron que es un equipo agresivo, que le gusta presionar constantemente en campo rival, estar todo el tiempo detrás de la pelota. Creo que me dejaron en claro sus formas de juego. Voy a dar todo, soy un jugador que no se guarda nada, que no va a dar ninguna pelota por perdida y daré lo mejor de mí para ayudar al equipo y conseguir los objetivos", sentenció.

¿Jorman Campuzano al Galatarasay?

Según señaló el medio turco Fotomaç, Campuzano está en el radar del Galatasaray. Incluso agregan que estarían dispuestos a presentar una oferta de tres millones de euros por el futbolista.