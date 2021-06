Independiente Rivadavia no pudo con All Boys y Güemes se frota las manos

Independiente Rivadavia de Mendoza buscaba este miércoles ser líder de la Zona B de la Primera Nacional, para lo cual primero debía ganar y luego esperar un tropiezo de Güemes de Santiago del Estero, sin embargo no hizo lo suyo ya que no pudo con All Boys como visitante al empatar 1 a 1.

En Floresta, All Boys comenzó ganando a los 32 minutos del segundo tiempo con gol del ex Gimnasia y Esgrima, el clásico rival del Azul del parque General San Martín, Lucio Compagnucci.

El equipo de Gabriel Gómez no se dio por vencido y nunca renunció al ataque, consiguiendo la igualdad a falta de 8 minutos para el final en la cabeza de Diego Cardozo para sumar un punto.

#NacionalEnTyCSports ??¡GOL DE @CSIRoficial!

Cardozo marca de cabeza el empate en Floresta. Ahora el encuentro está 1-1.

Con el empate, el que se frota las manos es Güemes de Santiago del Estero, que de ganar su partido ante Defensores de Belgrano seguirá como único líder del torneo, pero ahora con cuatro puntos de ventaja sobre la Lepra mendocina.