El crudo relato de Lucas Licht: por qué no podían ver a Maradona

En diálogo con el El Var TV por Somos La Plata, Lucas Licht brindó un doloroso relato sobre cómo intentaba comunicarse con Diego Maradona durante la pandemia y apuntó contra el "entorno" de su ex DT.

“La gente que estaba con él te decía que no, que no era momento para ir, que él estaba descansando, que estaba durmiendo, que siempre por ahí estaba haciendo algo. Era una historia nueva todos los días, por eso no íbamos”, explicó el capitán de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Teníamos ganas de ir por el momento de la pandemia. Hablábamos y me mandaba videos que salía a caminar por la casa, que estaba bien, que se iba recuperando. Él te decía ‘quiero que vengan a comer un asado conmigo’, pero bueno no se llegaba a resolver porque siempre o te cambiaban el número de teléfono de Diego o te decían que no era el momento, que estaba descansando. Se hacía difícil”, sentenció.

"Me pasó muchas veces que quise llamarlo. Por momentos le mandaba mensajes y cuando veías que ya no respondía... tenías que esperar que llame él porque ya era otro número. Eso pasaba cada un mes o un mes y medio”, señaló al final.