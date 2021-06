Por qué Nahuel Molina, la gran aparición de la Selección, se fue de Boca por la puerta de atrás

Uno de los méritos indiscutibles de Lionel Scaloni en la Selección argentina es haberle dado lugar a jugadores que pocos tenían en cuenta y que al ponerse la celeste y blanca, en un puñado de partidos se ganaron la aprobación de todos. Rodrigo De Paul fue uno de los primeros, luego Nicolás González y ahora está siendo el turno de Nahuel Molina Lucero.

El lateral derecho se ganó un lugar en el equipo, siendo titular en los últimos dos partidos con muy buenas actuaciones y criterio a la hora de subir al ataque, con interesantes asociaciones con Lionel Messi.

Molina se ganó un lugar en el 11 de la Albiceleste (EFE)

Ante su gran actualidad, rápidamente los hinchas de Boca empezaron a preguntarse por qué el club lo dejó ir hace un año, gratis, cuando está a las claras que de quedarse le hubiese solucionado muchos problemas a Miguel Ángel Russo, quien terminó improvisando con Nicolás Capaldo en esa posición, y luego venderlo por una buena cifra.

Después de pasar a préstamo por Defensa y Justicia y Rosario Central, Lucero regresó a Boca a a principios del 2020. Allí comenzó un tire y afloje que nunca se resolvió, incluso con rumores que lo vinculaban con River, y finalmente se terminó yendo.

Miguel Ángel Russo quería contar con él pero el Consejo de Fútbol se plantó al igual que lo hizo con Pol Fernández: si no renovaba, no jugaba. Las negociaciones se dilataron, al futbolista lo colgaron y como nunca llegaron a un acuerdo, se fue gratis, con el pase en su poder, y luego arregló con el Udinese en septiembre.

"Se dio de una manera que no me gustó. Nunca pudimos arreglar el contrato, fue el momento más amargo de mi carrera. Y después vino la pandemia…No me peleé con nadie, nunca tuve un problema, conozco a todo el mundo, no solo a los dirigentes. Me hubiese gustado jugar muchísimo más", dijo tiempo después en diálogo con La Nación.