Pese a ser una máquina, Tite piensa cambiar en Brasil

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', dijo este martes que los últimos partidos que Brasil ha disputado con Colombia han sido muy difíciles, que respeta al equipo cafetero y que espera un gran juego el miércoles, cuando las dos selecciones se medirán por la Copa América.



El técnico anticipó que realizará modificaciones en la alineación de la selección brasileña, que no quiso anticipar, y que espera una victoria en el partido del miércoles en Río de Janeiro porque a Brasil, que ya venció por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, le interesa garantizar el primer lugar del Grupo B por las ventajas que ofrece en futuros emparejamientos.



"Nuestros enfrentamientos con Colombia siempre fueron muy difíciles. Les recordé esto a los jugadores. Tanto los amistosos que hemos tenido como los partidos por las eliminatorias siempre tuvieron un alto nivel de exigencia", afirmó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América.



El entrenador afirmó que no elogia a Colombia para intentar darle un valor al rival superior al que realmente tiene o como un elogio sino porque "la respeto como una gran selección".



Según el entrenador brasileño, Colombia tiene sistemas alternativos de juego, a veces con dos atacantes y a veces con uno solo, y otras alternativas como jugar con el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado por un lado y con el delantero Zapato por otro.



"Tiene como articulador a (Edwin) Cardona y una línea defensiva de cuatro de calidad con (Yerry) Mina y a un portero como Ospina que recuerdo haberlo elogiado en otras oportunidades", dijo.





"Tiene un grado de calificación muy grande y opciones propias. Va a ser un gran partido en la búsqueda del mejor. Tendremos que merecer para vencer, pero tendremos que merecer más que el otro, porque el rival también tiene calidad. Por eso tengo la expectativa de un gran partido", dijo.



En la misma rueda de prensa el exvolante César Sampaio, auxiliar técnico de Brasil, afirmó que, con excepción de la derrota del pasado domingo frente a Perú, Colombia ha tenido buenas actuaciones en sus últimos compromisos gracias a que el técnico Reinaldo Rueda, pese a que viene cambiando un poco el sistema, "está extrayendo lo máximo del equipo".



"Nuestro último recuerdo fue un amistoso en que terminamos 2-2 que fue un gran partido. Esperamos buena suerte para Rueda y que podamos tener un partido digno de la calidad técnica de ambos equipos y que podamos hacer por merecer una nueva victoria", dijo César Sampaio.



El exvolante admitió que, en sus últimos entrenamientos, Brasil simuló formas de neutralizar las dos variaciones de juego presentadas por Colombia en sus últimos partidos, por lo que espera que la Canarinha tenga soluciones para los problemas que puedan surgir.



Pese a la dificultad del partido y al deseo de una victoria que garantice el primer lugar del Grupo, Tite dijo que, así como lo ha venido haciendo desde el comienzo de la Copa América, introducirá cambios en el equipo que saldrá frente a Colombia.



"Seguimos con la idea que establecimos desde el inicio de la competición de probar nuevos jugadores y opciones. Tendremos algunos cambios, aunque esas modificaciones no cambiarán el engranaje y el equilibrio que buscamos en el equipo", dijo.



César Sampaio dijo que la comisión técnica de Brasil está muy satisfecha con los resultados obtenidos con las modificaciones en el equipo y con la posibilidad de probar a todos los atletas y buscar nuevas opciones de juego.



Tite dijo que la victoria es importante para garantizar el primer lugar del Grupo y poder permanecer en Río de Janeiro en los próximos partidos y evitar el desgaste de los viajes.



No obstante, se quejó del mal estado de la grama del estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.



"Eso nos preocupa. El estado de la cancha no es bueno; es humanamente imposible. Juninho (el exfutolista y actual coordinador técnico de la selección) le ha pedido a los responsables que mejoren las condiciones", afirmó.