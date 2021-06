Países Bajos goleó a Macedonia del Norte y se quedó con el Grupo C

Con un gol de Memphis Depay y dos tantos de Georginio Wijnaldum, Países Bajos fulminó a Macedonia del Norte (3-0) en un partido sin nada en juego en el que la "Oranje" sumó su tercera victoria en la Eurocopa y presentó sus credenciales como aspirante al título, tras siete años sin pisar un gran torneo.





Ante una aguerrida Macedonia Norte que pudo sorprender, el nuevo fichaje del Barcelona inauguró el marcador en la primera parte, firmó su primer gran partido de la Eurocopa y lideró a la selección de Frank de Boer, que llegaba al duelo clasificada como primera del Grupo C y que sube un peldaño en calidad en cada encuentro.



Países Bajos termina con 9 puntos, 8 goles a favor y 2 en contra-, por delante de Austria, que derrotó a Ucrania, tercera, y con Macedonia del Norte como última clasificada en la primera Eurocopa del equipo balcánico.



De Boer salió a por todas, con su tradicional 5-3-2, sólo dos cambios respecto al once inicial de la victoria contra Austria y, sobre todo, con hambre de goles ante su público en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámstedam.



Entraron Ryan Gravenberch, centrocampista del Ajax, de 19 años, en lugar de Marten De Roon, que arrastraba una amarilla, y Donyell Malen, de 22 años y delantero del PSV Eindhoven, por Wout Weghorst.



Funcionaron bien en un equipo muy vertical y con amplitud física incluso en un partido en el que no marcó diferencias Denzel Dumfries, el lateral derecho del PSV Eindhoven, de 25 años, que es uno de los futbolistas revelación del torneo y motor de los neerlandeses.



Cuando los equipos se estaban aún tanteando, Macedonia del Norte sorprendió al contraataque con un gol de Ivan Trickovski, anulado por fuera de juego, que le había servido el veterano Goran Pandev, quien tras 121 partidos y a punto de cumplir 38 años vestía por última vez la camiseta de su selección.



Países Bajos fue creciendo, con Memphis Depay, Dufries y Wijnaldum enseñando los dientes a Macedonia, que no renunciaba a la contra y a punto estuvo de marcar con un disparo desde la frontal del área de Aleksandar Trajkovski que golpeó un palo.



Y hasta ahí duró la igualdad. Fue justo después, también al contraataque en una primera parte de mucho correcalles, cuando llegó el primero de los neerlandeses, con factura impoluta de Memphis Depay.



La estrella holandesa, que no había brillado hasta ahora, abrió desde el centro del campo para Donyell Malen, que le asistió de vuelta desde la banda para que el "león" neerlandés anotara en el minuto 24 su segundo tanto en el campeonato.



La "Oranje" pudo incrementar su ventaja aún en la primera mitad, pero hubo que esperar a la segunda parte -con Timber y Berghuis en lugar de De Vrij y Dumfries-, para que Países Bajos certificase su victoria ante una selección balcánica cada vez más endeble.



Los goles los puso Wijnaldum, con Memphis Depay como socio imprescindible. El nuevo delantero azulgrana sirvió el segundo para que el nuevo jugador del París Saint-Germain rematara a placer en el minuto 51.



La dupla ofensiva de la "Oranje" volvió a funcionar en el minuto 58, cuando una bonita triangulación entre Frenkie De Jong, Donyell Malen y Memphis Depay terminó con un disparo del último que atajó en primera instancia el guardameta normacedonio del Rallo Vallecano Stole Dimitrievski, que nada pudo hacer cuando Wijnaldum empujó el rechace a la red.



Los neerlandeses, que gozaron de ocasiones para engrosar el tanteo, jugarán los octavos de final el 27 de junio en Budapest contra el tercer clasificado del grupo D, E o F, dependiendo cuáles sean los mejores terceros. A falta de disputar sus últimas jornadas, ocupan esos puestos Croacia, España y Portugal, respectivamente.



El punto emotivo del partido llegó en el minuto 67, cuando el veterano Goran Pandev, capitán de Macedonia del Norte, fue sustituido y sus compañeros hicieron un pasillo de despedida a la gran leyenda viva del fútbol macedonio.



Aunque Pandev no consiguió marcar, como contra Austria, asumió el peso del equipo y dejó una asistencia anulada por fuera de juego y algún taconazo para cerrar una carrera con 121 comparecencias como internacional y 37 goles con la selección de Macedonia del Norte.