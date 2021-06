Humillante derrota de Julio César Chávez Jr. ante Anderson Silva

El brasileño Anderson Silva, leyenda de la UFC de 46 años, incursionó de la mejor manera en el boxeo al derrotar al excampeón mundial de los medianos, Julio César Chávez Jr., por decisión dividida luego de una exhibición de ocho asaltos realizada en el estadio Jalisco, sorprendiendo a todos y humillando al mexicano.

Las tarjetas finales favorecieron a Silva por 77-75, 77-75 y 75-77. La decisión debió ser unánime, ya que el brasileño mostró un compromiso total y despejó todo tido de dudas, por lo que es inminente su anuncio del regreso a los deportes de combate, aunque aún no se sabe si seguirá en el box o regresará a las MMA.

"Creo que me quedé corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me llevó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, por mucho un empate", reclamó Chávez Jr. luego de la pelea, y analizó que "estuve bien en mi condición, la cortada me sacó un poco de balance, se movió bastante, pero no sentí que dominara la pelea para ganarla. Yo estoy para pelear con quien sea, peleé ocho rounds con él, estoy para cualquiera".

Así, Julio César Chávez Jr. se despidió del boxeo en una noche que tuvo una serie de exhibiciones que no terminaron como esperaba, tras las derrotas de sus hijos Julio y Omar.