El padre del Kun Agüero destrozó a Guardiola y derrumbó la ilusión de Independiente

Son días movidos para Sergio Agüero, quien tras perder el sábado la Champions League ante Chelsea, viajó a Barcelona para sellar su vínculo con el Culé y luego regresó para integrarse a la Selección. Luego de la derrota en la final, su hermano apareció en las redes para criticar sin filtro a Pep Guardiola y este miércoles fue el padre que, en la misma línea, destrozó al DT.

En la charla con el programa radial De Una Otro Buen Momento, Leonel del Castillo no se guardó y dejó en claro que las lágrimas del español, no son reales: "No le creo a Guardiola. Nunca lo quiso, él quiere ser el protagonista de todos los equipos".

"Son cosas de Guardiola, es un gran técnico. Pero de un día para el otro te cambia los jugadores, te cambia el medio... Nunca sabés si sos titular o no. Dice que es irremplazable y no lo tiene en el plantel. Hay alguien que dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra que cambiar. Él estuvo hasta lo último viendo si renovaba con el City, pero no se pudo. No quisieron", dijo.

Además, en la corta pero contundente charla, Del Castillo se refirió a la chance de que el Kun vuelva a Independiente y frenó en seco la ilusión de los hinchas. "No, no va a volver", sentenció cuando fue consultado al respecto, pero todo no quedó ahí y explicó los motivos de esa decisión que, quizás, con otra dirigencia podría cambiar.

"En Independiente al Kun no lo trataron bien, ni a mí ni a los hermanos de él. A mí no me dejaron entrar mas al predio y a mi hijo Mauricio (quien firmó su contrato en 2020 y solo jugó un partido) no le quieren dar el pase y los dirigentes no lo dejan jugar en Primera, ni en Reserva", comentó con bronca. "El Kun está enterado de todo esto. Si cambia la dirigencia no sé", cerró.