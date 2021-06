En su despedida, Sergio Ramos aseguró que no quería irse del Real Madrid y disparó contra Florentino Pérez

Sergio Ramos se despidió este jueves del Real Madrid y tras despedirse habló en rueda de prensa, en la cual contó detalles de las negociaciones para renovar su contrato y allí admitió que el problema giraba en torno a la duración, no al dinero, a la vez que aseguró que "lo primero que me gustaría aclarar es que nunca me he querido ir".

"Me remonto a la Liga del confinamiento y a raíz de ahí se me ofreció ampliar el contrato, pero por las razones del covid se fue aplazando y en los últimos meses el club me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema y el presidente lo sabía, era un tema de años, yo quería dos para tener tranquilidad y continuidad", explicó.

Sin embargo, tras unas "últimas conversaciones" decidió aceptar la oferta y entonces se encontró con la negativa del club. "Se me dice que ya no hay oferta, que tenía fecha de caducidad y no me había enterado. Esa es la verdad y la tengo que aceptar", remarcó el andaluz.

Ramos reiteró que "nunca" se le comunicó esa caducidad y que entendía que estaban dentro de una negociación "como tantas otras en 16 años". "Se me dice que ha caducado cuando todavía tengo contrato, es respetable, pero me sorprendió", indicó.

El defensor central desconoce las razones por las que se retirara la oferta o de que tuviese una fecha límite "sin haberlo comunicado". "Quizá no entendí bien. Se me comunicó hace una semana, pero nunca me dieron un ultimátum", se sinceró.

Pese a ello, tiene claro que no guarda "ningún tipo de rencor ni de enfrentamiento" con Florentino Pérez, con el que mantuvo conversaciones para aclarar sus dudas, pero que quedan "en un ámbito privado". "Le dije todo lo que tenía que decir. Florentino me trajo y me hizo ganar, me quiero quedar con ese cariño", resaltó.