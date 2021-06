Argentina logró un triunfazo ante Serbia y sumó su sexta victoria en la Liga de Naciones de vóley

La Selección argentina de vóley cerró con todo la cuarta semana de la Nations League de la FIVB con una contundente victoria sobre Serbia por 3-0 con parciales de 27-25, 25-20 y 26-24. Facundo Conte, con 14 puntos, fue la gran figura ofensiva de la Selección, que alcanzó su sexto triunfo y ahora descansará a la espera de la última ronda de partidos, desde el próximo lunes, ante Polonia, Francia e Irán.

Serbia sacó una pequeña ventaja en el inicio del partido aprovechando mejor en ataque 12-10, pero fue recién en el tramo siguiente -producto de los errores nacionales- que logró alejarse. Sánchez distribuyó el juego y Loser apareció en bloqueo para el descuento albiceleste (19-20), que se convirtió más tarde en dominio 23-22 producto de buenas contras. En un cierre mano a mano, Serbia tuvo su chance, pero Argentina batalló y un gran bloqueo de Ramos lo definió 27-25.

Por esa misma vía la Selección empató el desarrollo en 6 en el segundo capítulo y fue luego con aportes de Lima y Loser que se adelantó 14-10. Sólido en la red, el conjunto de Méndez avanzó con un rendimiento parejo ante un rival que encontró dificultades para superar a la defensa nacional (20-16). En esa misma tónica, Sánchez abrió el juego y por los extremos Argentina definió el 2-0, 25-20.

Con Peric y Simic en cancha, Serbia volvió a intentar en el tercero y se puso al frente 8-7. Sin embargo, Conte activo puso al equipo adelante en el tablero dos veces y el parcial se emparejó (17-16). Argentina mostró un gran rendimiento para sostener los embates europeos, pero en saque y bloqueo Serbia logró el empate en 23. No obstante, en otro cierre ajustado, un ace de Loser -que completó un gran partido- terminó por destrabar el juego, 26-24.

Síntesis:

Argentina: Matías Sánchez (1), Bruno Lima (10); Martín Ramos (8), Agustín Loser (12); Ezequiel Palacios (5), Facundo Conte (14). Líbero: Santiago Danani. Entrenador: Marcelo Méndez. Ingresaron: Federico Pereyra (6) y Luciano De Cecco.

Serbia: Nikola Jovovic (-), Drazen Luburic (12); Petar Krsmanovic (7), Marko Podrascanin (4); Marco Ivovic (12), Uros Kovacevic (3). Líbero: Nikola Pekovic. Entrenador: Slobodan Kovac. Ingresaron: Aleksandar Atanasijevic (1), Pavle Peric (4), Vuk Todorovic, Stevan Simic (4) y David Kovac.

Lo que viene

21/6 14:30hs Argentina vs Polonia

22/6 13hs Argentina vs Francia

23/6 11hs Argentina vs Irán