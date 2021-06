La contundente frase de Laporta sobre el futuro de Lionel Messi en Barcelona

¿Se puede poner al mismo nivel una pieza musical de Mozart o una obra de Leonardo da Vinci con un gol de Leo Messi? Es lo que trata de analizar el documental 'Messi, el desè art' (Messi, el décimo arte) de TV3, conducido por Ramon Gener y presentado en el Palau de la Música Catalana.

Analizado por algunos de sus excompañeros como Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Suárez o Neymar o exentrenadores como Pep Guardiola, Luis Enrique o Ernesto Valverde, todos ellos ponen voz a los sentimientos que transmite el '10' sobre el terreno de juego. A los que se ha añadido Joan Laporta una vez ha finalizada la proyección del documental.

"La historia del Barça se escribe a través de la figura de Leo Messi, esa ambición, carácter ganador... Es arte porque tiene un estilo que le identifica, su técnica prodigiosa... incomparable. Ganas de volverle a enamorar", ha comentado Laporta, visiblemente emocionado al hablar del crack argentino.

uD83DuDD34?? En la presentación del documental de #Messi el desè art que @tv3cat emite el próximo martes a las 22:00 h



Aquí el presidente del @FCBarcelona Jan Laporta se emociona después de ver el docu. pic.twitter.com/yZJ6SFjXVY — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) June 16, 2021

A la espera de una fecha

El argentino finaliza su contrato con el FC Barcelona en menos de dos semanas (30 de junio) y su futuro todavía no está atado, aunque todo parece indicar que acabará firmando su renovación con el conjunto blaugrana. "Estoy tranquilo. Sus botas seguirán en el césped del Camp Nou. No contemplo ni me planteo un 'no' de Messi. No es sencillo porque es el mejor jugador del mundo y hay muchos equipos que van detrás de él con una mejor economía, pero en este ámbito lo ha puesto muy fácil", ha explicado el presidente blaugrana.

En lo que se refiere a una fecha para poder anunciar el acuerdo, Laporta ha explicado que "la idea es que se produzca lo antes posible: nos conviene a las dos partes. Estamos confiados", ya en un tono más distendido ha asegurado que "no nos ponemos fechas, pero puestos a elegir me gustaría que fuese el 24 de junio, que es mi santo y su cumpleaños, o el día 29, que es mi cumpleaños. Incluso antes de la asamblea de socios compromisarios, sería cojonudo, pero ahora mismo no puedo garantizar nada", ha asegurado entre risas.

Habrá más fichajes

Por el momento se han anunciado tres incorporaciones para la plantilla del Barça de la próxima temporada: Sergio 'Kun' Agüero, Eric Garcia y Emerson Royal. Laporta ha asegurado que "habrá más entradas de jugadores, pero no fichajes normales, puesto que no estamos en esa condición, pero sí a través de buenos trueques, con la complicidad que comporta".

El próximo en ser anunciado como nuevo jugador del Barça podría ser Memphis Depauy. El delantero neerlandés finaliza su contrato el mismo día que Messi y todo apunta a que acabará vistiendo de blaugrana el próximo curso. Actualmente se encuentra disputando la Eurocopa con Países Bajos y ha asegurado que su futuro se desvelará pronto.