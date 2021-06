Djokovic, Nadal y Federer: la lucha por el más grande de la historia

Novak Djokovic dejó en semifinales a Rafa Nadal y remató la gesta de eliminar al trece veces campeón llevándose la Copa de los Mosqueteros, conquistando su segundo Roland Garros, que une al logrado en 2016. Le costó, pero lo adornó con una tensa y meritoria remontada a costa de Stefanos Tsitsipas, 6-7 (6), 2-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

El serbio, 34 años, se ha convertido ya en el primer tenista profesional masculino que tiene dos o más títulos en cada uno del os cuatro torneos de Grand Slam. Tiene un total de 19, poniéndose a tiro del récord que comparten con 20 Rafa Nadal, 35 años recién cumplidos, y Roger Federer, que en agosto hará 40.

En dos semanas tendrá la oportunidad de ponerse a su altura, defiende corona en Wimbledon, donde dominó en 2018 y 2019, antes de que se cancelase el torneo en 2020 por la pandemia.

Djokovic ha abierto la puerta a la posibilidad de completar un reto mayúsculo. Ganar los cuatro ‘grandes’ el mismo año. En la historia del tenis masculino sólo lo han conseguido hasta ahora el estadounidense Don Budge (1938) y el australiano Rod Laver (1962 y 1969). En sus respectivas épocas sólo Roland Garros no se disputaban en hierba, no existía la superficie dura actual del Open de Australia y el US Open.

Los 19 títulos de Novak Djokovic

9 Open de Australia (2008, 2011 a 2013, 2015 y 2016, 2019 a 2021)

2 Roland Garros (2016 y 2021)

5 Wimbledon (2011, 2014 y 2015, 2018 y 2019)

3 US Open (2011, 2015 y 2018)

En mujeres hicieron pleno la estadounidense Maureen Connolly (1953), la australiana Margaret Court (1970) y la alemana Steffi Graf (1988).

‘Nole’ anunció que iba a por todos los récords y está pisando fuerte, pese al descalabro en forma de descalificación del US Open 2020. En semanas de número uno mundial empezará la 324, alejándose del antiguo récord de Federer (310). Nadal presenta 209. Además acabó al frente de la clasificación en seis temporadas, por las 5 de Rafa y Roger.

En títulos, ganó el 84º, estando todavía por detrás del suizo (103) y el español (88). Con Nadal lidera los éxitos en torneos de Masters 1000, con 36 ambos, ocho más que Federer.

Nadal domina las categorías de Copa Davis (5 contra una de sus oponentes), y Juegos Olímpicos, ya que tiene los dos oros, individual (Pekín 2008) y dobles (Río 2016). Federer tiene el de parejas (Pekín 2008) y una plata individual (Londres 2012). Djokovic se colgó un bronce en ‘singles’ en Pekín 2018.

Los 20 de Rafa Nadal

1 Open de Australia (2009)

13 Roland Garros (2005 a 2008, 2010 a 2014, 2017 a 2020)

2 Wimbledon (2008 y 2010)

4 US Open (2010, 2013, 2017 y 2019)

En ATP Finals, el Masters, Nadal no ha conseguido levantar un trofeo que Roger Federer se llevó en seis ocasiones, por cinco Djokovic.

A las estadísticas se añaden otros factores de valoración más subjetiva. Lo que no deja lugar a dudas es la denominación de ‘Big 3’. Son los tres grandes coincidiendo en una misma era.

Los 20 de Roger Federer

6 Open de Australia (2004, 2006 y 2007, 2010, 2017 y 2018)

1 Roland Garros (2009)

8 Wimbledon (2003 a 2007, 2009, 2012 y 2017)

5 US Open (2004 a 2008)