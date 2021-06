Rugby Cuyano: Liceo vapuleó a Marista en el clásico

Este sábado se disputó la segunda fecha de la Copa de Oro del rugby cuyano y Liceo RC fue el gran ganador de la jornada al imponerse con contundencia a Marista en el clásico de Carrodilla jugado en calle Boedo.

Fue 23 a 5 para los Clavos, que arrancaron con todo el campeonato ya que venían de superar a Los Tordos.

Parejo primer tiempo: los dos se repartieron la posesión de la pelota, los dos defendieron muy bien ante cada ataque rival, los dos cometieron errores que cortaban el juego. La paridad se cortó en el minuto 35 cuando se disputó un scrum en las 25 yardas de Los Curas, la pelota la levantó el tercera línea local, Julián Molina que topeteó jugadores y cayó en el ingoal visitante. Convierte Tomás Videla y se van al descanso con una ventaja de 7 a 0.

2do tiempo: El Clavo fue mas firme y contundente

Marista salió decidido a igualar el marcador y en un ataque de los delanteros termina apoyando el segunda línea, Martín Pérez Caffe pero al no convertir Hernández, el juego queda 7 a 5 en favor del local.

Solamente pasaron tres minutos y en una pelota recuperada los locales volvieron a marcar un try esta vez de la mano del wing Agustín Correa Llano para dejar las acciones 12 a 5. Los Clavos se destacaron por tener un buen reposicionamiento en defensa, tacklearon mucho y cuidaron mas la pelota que su rival.

A los 14' el destacado wing Agustín Correa Llano convierte un penal desde atrás de mitad de cancha que terminó siendo un baldazo de agua fría para las aspiraciones del Cura.

Los Curas no encontraban la lllave para abrir la defensa clava, además de cometer algunos penales que el árbitro no dudó en sancionar. Los forwards locales avanzaban metros cuando tenían la pelota y así fue como llegó otro try, esta vez el tercera línea Tomás Castro fue el que se zambulló en el ingoal visitante.

Cuando quedaban dos minutos para finalizar el partido, otro penal de muy lejos de Correa Llano dejó el score final en 23 a 5 y partido liquidado. Liceo si continua con esta firmeza es firme candidato al título.

La palabra del centro Javier Lucero: "La clave fue la defensa, en tacklear fuerte arriba y por suerte tenemos un lindo plantel, amplio y creo que si hacemos las cosas bien somos candidatos. Tenemos un plantel jóven y estamos muy convencidos."

Liceo: Criach, Moyano, Manresa, Legaspe, Wengorra, Molina, Benitez, Castro, Linares, Demaría, Correa Llano, E, Palero, Lucero, Correa Llano, A, Videla.

Ingresaron: Sánchez, Codorniu, Olguín, Federico, Gassull

Marista: Porro, Cornejo, Montilla, Pérez Caffe, Cardozo, Tomba, Gómez, T. Montilla, Guevara, Hernández, M. Filizzola,Videla, B. Filizzola, Colomer y Dora.

Ingresaron: Gudiño, Pronce, Soria, Bekerman, Miranda y Bartolini.