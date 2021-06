¿Federer o Nadal? Djokovic eligió al máximo rival de su historia

Novak Djokovic se mostraba satisfecho de colarse en su undécima semifinal de Roland Garros tras derrotar a Matteo Berrettini en los cuartos y ahora se medirá ante su máximo rival, el español Rafa Nadal.

Nadal, en semifinales. "No es un partido más. Desde que se hizo el sorteo se hablaba del partido y ya estamos aquí. No es un partido más porque él es el mayor rival de mi carrera y ganarle aquí en París, en esta pista, es el mayor reto del tenis. Siempre hay una tensión extra. Las vibraciones cuando vamos a la pista son diferentes. Mi rivalidad con Rafa y Roger me ha hecho crecer como jugador".

Desalojo de la pista. "Ya lo sabíamos antes del partido que iba a pasar si seguíamos jugando a las 23.00 horas. La atmósfera ha sido de Copa Davis, muy eléctrica".

Partido. "Aquí sólo le hemos ganado Söderling y yo. Pero claro que creo que le puedo vencer, por eso estoy aquí. Mi nivel de tenis las últimas cuatro semanas me hace creer".