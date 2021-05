"Se nos cag... de risa en la cara": el Gallego Méndez se fue recaliente del Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba cerró hoy su participación en la Copa de la Liga Profesional con una derrota por 1 a 0 ante Banfield, en el partido disputado en el estadio Feliciano Gambarte por la 13ra y última fecha de la Zona A del torneo, y concluyó así otra pobre campaña, entre los cuatro últimos de la tabla de posiciones de su grupo.

Sebastián Méndez, entrenador del Expreso, se fue muy enojado del estadio por la labor del árbitro, Pablo Dóvalo, y sus asistentes, y no tuvo pelos en la lengua para manifestar su bronca en la conferencia de prensa que brindó tras el partido.

En primer lugar, el gol de Ramiro Enrique debió ser invalidado ya que Agustín Urzi, quien lo asistió para el gol, estaba en posición adelantada antes de recibir la pelota y enviar el centro que terminaría con la apertura del marcador. Además, unos minutos después Cristian Colmán ingresó al área rival y fue agarrado por un defensor del Taladro, por lo que todo el Expreso reclamó penal, pero no lo cobraron.

Finalizado el encuentro, Sebastián Méndez se mostró muy enojado y Javier Sanguinetti, su par de Banfield, lo contuvo para que no se fuera contra el árbitro, algo que podría haberle valido una sanción, en incluso el Archu dijo que "estaba abrazando la bomba atómica", para ilustrar como estaba el Gallego.

"Hicimos todo para ganarlo, tuvimos situaciones, tuvimos las más claras del partido, pero nos vamos con las manos vacías por una decisión arbitral, es así de simple", dijo el DT del Expreso en conferencia de prensa, quien reclamó que "sucede a menudo. La realidad es que te toman por pelotu..., seguiremos siendo los pelotu...".

"Las sensaciones son las peores. Hicimos todo para ganar y nos terminan robando, es así de simple, no hay otra manera de decirlo. No dije nada durante 13 fechas, pero ya llega un punto que... si quieren no salimos a la cancha y listo, que nos ganen 2 a 0, no nos presentamos y es más fácil", agregó.

"Los jodidos somos nosotros. Nos joden, joden nuestro trabajo porque si no sacamos puntos después nos echan a la mierd... a nosotros. Pero se cagan de risa en la cara nuestra", cerró y se retiró.

Video: Prensa Club Godoy Cruz.