"Estoy recaliente": fuerte autocrítica de Soldano tras la derrota de Boca

Boca Juniors perdió ante Patronato de Paraná con un equipo alternativo y puso en riesgo el segundo puesto, algo que le puede jugar en contra en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, y luego del partido el delantero Franco Soldano analizó el juego e hizo una fuerte autocrítica de la pobre imagen que dejó el equipo.

"Desde adentro lo vimos horrible", comenzó diciendo en diálogo con Fox Sports Premium, el canal que transmitió el partido en vivo, y agregó que "estoy recaliente. Es una imagen que no podemos dar. Más allá de que por ahí estaba difícil para jugar, no intentamos. La verdad que me voy muy caliente".

Además, Soldano dijo que no se justifica la actuación que brindaron pese a estar clasificados a la Fase Final antes de jugar. "Nosotros con esta camiseta tenemos que ganar. Siempre importa la imagen. Estamos representando a un club importantísimo, de los más grandes del mundo, entonces tenemos que siempre salir a ganar. Por eso me voy recaliente con la imagen que dejamos hoy".

"ME VOY MUY CALIENTE, NO PODEMOS DAR ESTA IMAGEN CON ESTA CAMISETA": Franco Soldano dio la cara tras la derrota de #Boca ante Patronato por la #CopaDeLaLiga.



Finalmente, Soldano se enfocó en el próximo partido, contra Santos por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. "Nos tenemos que reponer. Sabemos de estos momentos de turbulencia, no es nada para preocuparnos porque quizás la cabeza nos jugó en contra por estar clasificados. El martes tenemos una final y no podemos regalar absolutamente nada. Dios quiera que podamos salir a ganar", concluyó.

Boca Juniors continúa segundo en la tabla de posiciones y, por ahora, enfrentaría al tercero del otro grupo. Pero si mañana Talleres le gana a Lanús lo desplazará de ese lugar, caerá al tercer puesto y será rival del que finalice escolta en la Zona A. Estudiantes y San Lorenzo son los que tienen chances de finalizar segundos.