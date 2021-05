Confirmaron lo que se creía sobre la personalidad de Neymar

En diálogo con la cadena Ser, Juanfran Torres, exjugador del Atlético de Madrid, hizo una fuerte declaración sobre Neymar que confirma lo que muchos piensan del brasileño.

“¿El rival qué más me tocó las narices? Neymar. Fuera de campo me han dicho que es buen chaval, pero dentro del campo, insoportable. Él era de provocarte con y sin balón. Pero yo tampoco era un santo”, sentenció sobre la figura del PSG y su particular estilo de juego que puede fastidiar a más de uno.

Luego, se refirió a otros futbolistas en términos individuales. Con respecto a Dani Alves, señaló: “Nos peleábamos mucho y luego nos queríamos como hermanos".

Por su parte, sobre Antoine Griezmann, sentenció: “Nosotros queremos a Griezmann. Nos hubiese gustado que fuese nuestro estandarte, pero no fue así. Ahora prefiero que le vayan mejor las cosas a Luis Suárez”.