Tras el escándalo en Boca, Andrada rompió el silencio en Ecuador

Esteban Andrada rompió el silencio tras haber quedado varado en Guayaquil luego de la visita de Boca a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. El arquero dio positivo de coronavirus y no pudo subirse al avión de regreso junto al plantel, que ya está en Buenos Aires, y tampoco tiene permitido ingresar al país en un vuelo sanitario. Este jueves, aislado en la habitación de un hotel, Sabandija contó cómo se siente, expresó su descontento por esta situación que vive y habló de cuánto podría regresar.

VOLVER CUANTO ANTES AL ARCO DE BOCA: EL SUEÑO DE ANDRADA

“La verdad es que el día a día se complica. Llega un momento en que no sé qué hacer. Uno desde el primer día que llegó al club nunca quiere perderse ni un partido. Ojalá pueda volver rápido al arco y hacer feliz a toda la gente de Boca”.

EL DIFÍCIL MOMENTO QUE VIVIÓ LA FAMILIA DE ANDRADA

“Mi nena me reta porque le dije que me quedaba dos días. Encima es el cumpleaños de mi nene más grande. Ahora toda mi familia está mucho más tranquila, se pudieron comunicar con toda la gente de Boca. Cuando mi señora no sabía nada, salió a hablar y fue un poco chocante”.

ANDRADA Y LA ILUSIÓN DE DAR NEGATIVO PARA VOLVER AL PAÍS

“Es complicado, estoy desde el domingo ya. Me acaban de hisopar otra vez para ver si la carga viral que tuve es baja. Por ahí puede ser que dé negativo y así salir del país. Ahora me van a hacer otro del Ministerio. Yo estoy bien y asintomático”.

ANDRADA Y LA "MALA SUERTE" DE SU POSITIVO EN GUAYAQUIL

“Cuando llegamos a Ecuador, el PCR del domingo me había dado positivo. Tuve mucha mala suerte. Me hisoparon hacía dos o tres días y no había pasado nada. Se podía haber evitado con un test del sábado, pero tuve mucha mala suerte”.

ANDRADA Y LOS TESTEOS PREVIOS A DAR POSITIVO EN ECUADOR

“Nosotros habíamos salido el domingo con el PCR del viernes, porque no llegaban a hisoparnos antes de Lanús, y para el partido del martes en Ecuador necesitábamos presentar otro. Para salir del país pudimos usar el del viernes, pero para jugar teníamos que hacernos uno que exige la Conmebol".

LA BRONCA DE ANDRADA POR ESTA SITUACIÓN EN ECUADOR

“Yo no vine a pasear, no vine a conocer la playa de Guayaquil. Vine a trabajar. La verdad es muy shockeante todo y hay mucha incertidumbre”.

ANDRADA Y SUS DÍAS ENCERRADO EN ECUADOR

“Estoy acá en un hotel. Me quisieron cambiar en una habitación con balcón, pero desde el Ministerio de Salud de Ecuador dijeron que no se podía, así que me tuve que quedar en la misma habitación que estuve desde el principio”.

LA INCERTIDUMBRE DE ANDRADA SOBRE SU VUELTA AL PAÍS

“No me dijeron nada. Estoy esperando para ver qué solución le van a dar. Lo único que pido es que alguien se haga responsable de todo esto. No sé si hubo otro caso igual al igual, pero quería saberlo”.

ANDRADA Y EL APOYO DE TODO EL MUNDO DEL FÚTBOL

“Se quedó el médico de Boca que acompañó a la delegación. Constantemente me están mandando mensajes compañeros y excompañeros también. Armani se comunicó conmigo, también Gustavo Alfaro. Mucha gente me escribió y se solidarizaron todos”.

ANDRADA, SOBRE EL ENOJO DE SU ESPOSA

“Le quiero agradecer a la gente del consulado de Guayaquil que pudo contactarse con mi señora. Ella no sabía todo lo que estaba pasando, se preocupó y salió a decir todo lo que dijo, pero ahora está mucho más tranquila”.

LA SALUD DE ANDRADA EN ECUADOR

“Estoy sin síntomas por suerte y espero que no me pase nada. Le quiero dar tranquilidad a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de Boca. Nadie sabía nada de mí hasta ayer a la tarde. Estoy bien y ojalá las cosas se solucionen lo más rápido posible”.