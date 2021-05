Neymar rompe el silencio tras la eliminación y conmueve al mundo del fútbol

Neymar manda un mensaje de esperanza tras la eliminación del PSG a manos del Manchester City en la semifinales de la Champions League. El brasileño se ha dirigido a sus 150 millones de seguiros en Instagram con un mensaje autocritico dónde reconoce que no fue suficiente el máximo esfuerzo del equipo parisino para derrotar al equipo de Pep Guardiola.

El ex blaugrana reconoce que no ha sido una derrota fácil de procesar y que todavía se siente triste pero se niega a rendirse. De hecho, afirma que sólo agacha la cabeza "para orar y agradecer". Con toda la polémica del posible retorno de 'Ney' al Barça avivada por su última derrota, Neymar ha querido expresar el orgullo y afecto hacia sus compañeros por el esfuerzo de la temporada pese a no conseguir el título. El brasileño lleva ya cuatro temporadas en la capital francesa y pese a los buenos números del jugador, todavía no ha conseguido ninguna Champions con el equipo galo.

"Sentimientos difíciles de escribir, todavía muy triste con la derrota pero orgulloso de la entrega de todo el quipo, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Desafortunadamente, lo mejor de nosotros no fue suficiente, pero es un aprendizaje para evolucionar. ¿... y agachar la cabeza? sólo para ORAR y AGRADECER, independientemente de las circunstancias", estas son las palabras que dedicó Ney a sus seguidores.

Cuando se recupere de este duro golpe, Neymar deberá dar un paso y decidir definitivamente si mantiene su contrato con el PSG o retomar su camino con el FC Barcelona.