"¿Te querés morir?": la cobarde amenaza que recibió la esposa de Andrada

Mientras Esteban Andrada sigue aislado en Guayaquil por haber dado positivo por Covid-19 el domingo a la noche, cuando arribó junto al plantel de Boca a Ecuador, Nerina Galasso, esposa del arquero, no se calló nada y explotó contra el Consejo de Fútbol y el presidente Jorge Ameal.

"Me dan vergüenza, qué querés que te diga. Me da vergüenza el manejo de la institución. No sé a quién le corresponde, si le corresponde a Conmebol, si le corresponde a Boca… Me parece terrible la situación que está pasando, él salió a trabajar y no lo dejan volver", dijo en TyC Sports. Pero todo no quedó ahí.

Horas después, mediante las redes sociales, Nerina denunció haber sido amenazada de muerte en su cuenta de Instagram. El usuario @wingred24 escribió: "Callate la boca hija de pu... Te querés morir?? Querés que alguien de tu familia salga lastimado?? O muerto o con un tirito... Ya vas a ver la sorpresa que te vamos a dar".

"¿Te quieres morir? ¿Quieres que alguien de tu familia salga lastimado o muerto con un tiro? (…) Ya pasamos por tu casa tres veces hoy, ya te va a llegar la sorpresa. Dejá de hablar, te vas a cagar la vida solita o alguien de tu familia... vas a ver", agregó y colocó emoticones de armas y ataúdes para cerrar la cobarde amenaza.