"No me arrepiento de haberme ido": la sincera confesión de un ídolo de River

Marcelo Barovero dejó un gran recuerdo en River. Allí jugó desde 2012 hasta 2016 y se transformó en ídolo tras el recordado penal que le detuvo a Emanuel Gigliotti en la semifinal ante Boca de la Copa Sudamericana 2014, que luego terminó ganando el equipo de un Marcelo Gallardo que iniciaba su exitoso ciclo.

El arquero habló de su paso por la institución de Núñez y fue sincero al explicar el motivo por el que decidió irse: "No, no me arrepiento de haberme ido de River. Los años que viví en el club los viví de una manera muy intensa, fueron muchísimos partidos y muchísimas cosas que jugamos".

"Mi compromiso es muy grande con el escudo que llevo y yo sentía que podía decaer en alguna etapa y uno debe ser consciente de todo el trayecto que va llevando. También fue una cuestión de que quería buscar nuevos horizontes y valorar algunas cosas extra que por ahí uno estando en un equipo grande no las puede disfrutar", confesó.

Por otro lado, remarcó que “a Marcelo (Gallardo) se lo nombra muchas veces en equipos importantes de Europa”. No obstante, también aclaró que "en líneas generales, mucho no se conoce del fútbol de Sudamérica", y ubicó a Franco Armani como el primer arquero que debe tener la Selección y afirmó que vestir la albiceleste es una cuenta pendiente.

"Me queda pendiente atajar en la Selección, pero son gustos de los entrenadores y la responsabilidad principal que uno tiene es con la camiseta que viste cada fin de semana", dijo. Expresó que aún no es momento de volver al país y que le gustaría retirarse "en cualquiera de los clubes por los que he pasado. En todos la pasé bien, no elijo ninguno en especial".