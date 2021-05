Edinson Cavani rompió el silencio y reveló por qué no vino a Boca

Edinson Cavani arribó este sábado a Uruguay y, además de expresar su desacuerdo con la organización de la Copa América 2021, explicó los motivos por los que no vino a Boca. "En algún momento maneje la chance de volver cerca de mi gente, la conversación con Boca fue real", reveló.

Reconoció, mientras era abordado por varios medios que lo recibieron en el aeropuerto de Montevideo, que es bueno seguir en Europa y en el mejor nivel del fútbol pensando en la clasificación a Qatar 2022: "Me tocó el amor propio, quise seguir en Manchester United para buscar ciertos objetivos".

"Yo tenía una cláusula que la podía usar al final de la temporada y después de unos meses acá en Uruguay, de ver lo que está pasando después de casi dos años de pandemia, perderte muchas cosas, no poder recibir a tu familia. Se empieza a hacer todo muy pesado y analicé la idea de acercarme a mi familia", agregó.

También, sumó su mirada crítica a la organización del torneo, al igual que lo hizo Luis Suárez, quien admitió que "llama la atención" que se evalúe la disputa de la Copa América dentro de la emergencia sanitaria actual. "Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. No hay que olvidarse que esto es una pandemia y todo es una cadena", cuestionó.

Cavani no se sumará a los entrenamientos ya que debe cumplir dos fechas de suspensión luego de haber sido expulsado en el encuentro entre Uruguay y Brasil por la cuarta fecha. El futbolista aguardará por el final de la doble jornada de eliminatorias para incorporarse a la selección ya pensando en la Copa América.